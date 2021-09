Max Green annonce son futur EP avec “Eyes Closed”

Une nouvelle découverte dans notre Radar musical avec Max Green. Il nous propose “Eyes Closed” pour annoncer son premier EP et le clip est à voir sur aficia.

Max Green est un artiste de la scène indie-pop basé à Los Angeles. Si son nom vous reste étranger, il a déjà eu l’occasion de signer de nombreuses collaborations avec des producteurs des labels Ultra, Sidekick et Armada.

Pour son propre compte, Max Green ne chôme pas non plus, il suffit pour cela de tendre l’oreille à des titres comme “La rocade” et “Chemicals” par exemple. D’ailleurs, ce dernier a eu l’occasion de recevoir un beau soutien de plateformes comme Apple Music, Spotify, Amazon Music ou encore DJ Mag France…

Max Green donne rendez-vous à l’automne…

Mais pour l’heure c’est avec “Eyes Closed” que Max Green fait l’actualité et qu’il confirme la venue de son premier EP, Take Care, qui devrait pointer le bout de son nez durant l’automne.

Ce format sera composé de quatre pistes et fait la promesse d’offrir des sonorités indie, dance et LoFi Hip Hop. Et pour le coup il faut bien avouer que “Eyes Closed” est une très belle carte de visite : malgré un air enjoué et entêtant, Max Green évoque une relation tronquée, la blessure de l’âme, le manque d’implication dans une relation.

Découvrez “Eyes Closed”, le nouveau clip de Max Green :