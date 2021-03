Maxime Manot’ est de retour dans notre radar musical avec le titre “L’avis des gens”. Le clip est sur aficia.

Maxime Manot’ n’est pas un nouveau talent qui débarque dans le paysage musical de l’Hexagone. Auteur, compositeur, bassiste, et chanteur, le jeune artiste a déjà eu l’occasion de séduire un large public.

En effet, l’artiste a déjà publié un premier EP, La grande roue, en décembre 2020. Il a aussi eu l’occasion de multiplier les titres sur sa chaîne YouTube comme “Ma singulière”, “Mélodie du bonheur” ou encore “Serre-moi” en compagnie de Céphaz. De notre côté, nous avions eu l’opportunité de vous le présenter en 2018 avec son titre “Parlez à mes fesses”…

Maxime Manot’ et l’avis des gens…

Maintenant Maxime Manot’ se donne un nouveau défi, celui de publier en 2021 une vidéo par semaine durant les 6 premiers mois. Making of, duo, version acoustique, clip : le programme s’annonce chargé !

Et dans ce programme il y a un titre qui a eu l’occasion de retenir notre attention : “L’avis des gens” déjà présent sur son EP mais maintenant mis en images… Ce titre est un réel rayon de soleil co-écrit et co-composé avec Antoine Essertier (Boulevard des Airs, Vianney…). Déjà de par sa mélodie qui reste en tête et que l’on fredonne rapidement, mais également par son message fédérateur. En effet, avec ce titre Maxime Manot’ dresse le triste constat des étiquettes que l’on pose un peu trop vite sur le monde qui nous entoure et sur les gens.

Gay, handicapé, drogué, pute à blanc, bobo parisien ou encore chômeur et négre, il y en aura pour tous ! Mais la force est justement de faire fit des étiquettes qu’une société un peu folle nous imposes parfois. L’essentiel est de se recentrer sur l’essentiel et d’oublier l’avis des gens, cet avis parfois bien trop étroit…

Découvrez “L’avis des gens” de Maxime Manot’ :