Retour de Maxime Raux dans notre radar musical. Après nous avoir séduit avec des titres comme “Immobile”, “Les hommes” ou encore “Les soirées”, on retrouve l’artiste et sa voix chaude sur le titre “Son armure”.

La beauté des cordes, un texte sensible et touchant, sans oublier la beauté vocale de Maxime Raux qui navigue entre force et fragilité.