Clip “What I’ve Become” : Mcclendon nous envoûte

Après la publication de son premier EP Mcclendon assure son opération séduction avec le clip de “What I’ve Become”. C’est à voir sur aficia.

C’est le 22 juin dernier que Mcclendon a eu la bonne idée d’offrir au public son premier EP éponyme. Une pop plus que brillante, un format riche de 8 titres et un charme qui opère instantanément.

Originaire de l’Oklahoma, l’ADN musical de Mcclendon baigne dans la musique acoustique, la country et la folk. Il y ajoute une belle dose de modernité, une touche d’électro et la magie de sa voix qui nous touche de la plus simple des manières.

“Je veux juste créer ce qui semble honnête. Quelque chose qui n’a pas peur du moment” explique Mcclendon quant à son art… Honnête il le reste, comme il avait si bien l’occasion de le faire sur “Carnations”, son premier single. On retrouve cette honnêteté, cette sincérité désarmante avec “What I’ve Become” qu’il nous livre aujourd’hui en forme de clip.

Un message musical qui nous invite à une quête intérieure, à chercher le vrai soi, celui qui se cache parfois dans l’ombre de nos démons. Face aux échecs, aux relations parfois toxiques, aux changements parfois brutaux, il y a toujours un rayon de lumière… Aujourd’hui cette lumière nous sera apportée par la magie de Mcclendon.

Découvrez “What I’ve Become”, le nouveau clip de Mcclendon :