Melanie Martinez explore le cycle de la vie avec “Death”

Près de quatre années après la parution de son dernier projet musical, Melanie Martinez est de retour avec “Death”, un nouveau single à découvrir sur aficia !

Depuis ses débuts, Melanie Martinez fait incontestablement partie des artistes internationales les plus créatives. En 2015 et en 2019, elle présentait respectivement Cry Baby et K-12, deux disques pop à l’imagerie fantasque et singulière qui nous invitaient à suivre la vie quelque peu mouvementée du personnage Cry Baby. Intégralement accompagné d’un film visionné plus de 106 millions de fois sur Youtube et diffusé dans plus de 425 salles de cinéma le 3 septembre 2019, le deuxième disque K-12 confirmait l’essai en amenant Cry Baby sur les bancs de l’école. Une terrible désillusion pour ce personnage qui avait bien grandi, témoin de la souffrance des adolescents confrontés aux discriminations, aux moqueries, à la complexité des relations et à une hiérarchisation malsaine des pouvoirs.

Derrière des hymnes addictifs et imparables, l’artiste américaine se nourrit incontestablement du reflet de notre société et propose des textes à double sens, tantôt poétiques, tantôt frontaux, porteurs de messages engagés. Et alors que le grand retour de Melanie Martinez aurait pu mettre en lumière un nouveau chapitre de vie pour Cry Baby, la surprise est au rendez-vous puisque le premier teaser dévoilé permet de comprendre que Cry Baby est mort ! Mais pour mieux renaître ?

Un au-delà fascinant

Melanie Martinez effectuera donc son comeback dans les bacs le 31 mars prochain avec Portals, un troisième effort enrichi de 13 compositions originales écrites, composées et produites par ses soins. Le premier extrait dévoilé s’intitule “Death” et est également la piste d’ouverture de ce nouveau projet. Il s’agit d’une introspection fascinante entre ombre et lumière sur le rapport à la mort et à l’au-delà, soulignant le caractère éternel du cycle de la vie.

“Ils ont à nouveau gravé mon nom sur la tombe / Les fleurs sont fraîches et leurs visages humides / Mon corps est mort mais je suis toujours en vie / Regarde par-dessus ton épaule, je suis revenue d’entre les morts” entonne d’emblée l’artiste sur cette piste qui gagne progressivement en intensité. Musicalement, Melanie Martinez s’éloigne d’une pop alternative dont elle seule a le secret pour livrer un ensemble plus rock et électro. Le refrain se révèle très percutant, sublimé par des guitares électriques. Nous pourrions ainsi comprendre que Cry Baby expérimente une résurrection sous l’apparence d’un être rose mystérieux inspiré du papillon.

Écoutez “Death”, le nouveau single de Melanie Martinez :