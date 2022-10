Michael Canitrot revient (très) très fort avec “Take It Back” 

C’est une belle surprise ! Michael Canitrot est allé chercher une voix américaine pour son nouveau single “Take it Back”. Le rendu est exceptionnel !

Initiateur des soirées “So Happy In Paris”, Michael Canitrot a traversé les époques et s’inscrit toujours dans cette génération de DJ français qui se renouvelle sans cesse. À tel point qu’il a créé l’événement en 2021 avec un tout nouveau concept : Le Monumental Tour. Il s’agit ici de mixer dans les plus beaux monuments français, célébrant la rencontre entre patrimoine et musique électronique.

Parmi ces lieux choisis, le Mont Saint Michel, le Château de Vincennes ou encore la Cathédrale de Laon. Michael Canitrot avait même eu l’occasion de mixer lors du feu d’artifice au passage de la nouvelle année 2022 diffusée sur France 2.

Armen Paul (c) Shervin Lainez

“Take it Back”

Aujourd’hui, l’artiste revient avec “Take It Back”. Il est allé chercher une voix, celle du chanteur américain Armen Paul, qui a généré plus de 150 millions de vues sur TikTok avec son titre “Devil Knows”. C’est si rare qu’on le souligne aujourd’hui. Car dernièrement, il faut l’avouer, sur des titres comme “Oracle” ou “Samothrace”, il n’y avait uniquement de l’instrumental.

Michael Canitrot propose “Take it Back”, un titre anthem puissant et profond à la fois, qui s’articule avec une prod’ melodic techno et progressive house. Ça monte crescendo, et on adore ça ! Il y a comme une ambiance cinématographique où se côtoient cordes, piano, synthétiseurs et ligne de basse musclée. C’est très fort !

Découvrez “Take It Back”, le nouveau single de Michael Canitrot :