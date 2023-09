MIKA célèbre l’existence dans “C’est la vie”

Alors qu’il finalise actuellement son nouvel album, Mika lance les réjouissances de son grand retour avec le festif “C’est la vie” en écoute sur aficia !

Après une saison estivale à fouler les scènes des plus prestigieux festivals, l’heure est à la rentrée pour MIKA dont le dernier opus, My Name Is Michael Holbrook, remonte à 2019. Et alors que l’artiste séduisait ses fans avec “Yo Yo” en 2022, c’est finalement une toute autre direction artistique qu’il a décidé d’emprunter pour son sixième disque studio attendu dans les bacs avant la fin de l’année.

En effet, l’inimitable MIKA peaufine actuellement son nouvel album qui sera intégralement chanté en français. Une première pour le principal intéressé désireux d’aborder des thématiques plus personnelles. Il dédiera ainsi une chanson à son compagnon et rendra également un vibrant hommage à sa mère décédée il y a deux ans. Pour autant, l’artiste renouera avec une pop très colorée et rythmée.

MIKA fait le bilan

En guise de mise en bouche, l’artiste lève le voile sur le pétillant “C’est la vie”, un nouveau single fédérateur et dansant calibré pour s’imposer comme l’un des tubes francophones de l’automne. Sur cette production gorgée de lumière, MIKA énumère toutes les amertumes de la vie et s’interroge sur le temps qui passe, jusqu’à la mort. Mais l’artiste prend le contre-pied de toutes ces frustrations et peines en les célébrant puisqu’elles sont parties intégrantes de l’existence de tout un chacun : “Alors la vie regarde-moi ! / Car je n’aurai plus peur de toi / Avec des fleurs même en silence / Elle me le dit / Elle me dit danse !”

Afin d’appuyer le message véhiculé dans “C’est la vie”, l’artiste a dévoilé la mise en images tournée dans le cadre des Francofolies de Spa, en Belgique. Sur scène et au milieu de milliers de cœurs qui dansent, MIKA célèbre la vie. Tout au long de la vidéo, de nombreux sourires s’esquissent ainsi sur les visages parce que c’est la vie.

Visionnez “C’est la vie”, le nouveau clip de MIKA :