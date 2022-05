Mike Posner continue sa route entamée au début des années 2010 avec le très personnel et sublime titre “Home”. C’est en écoute sur aficia.

Mike Posner a démarré sa carrière tambours battants avec le titre “Cooler Than Me” en 2010. Cet hymne pop tonitruant a eu un succès mondial qui a permis à l’artiste de se faire un nom. Elle a été écrite au collège et il en existe une version avec le rappeur Big Sean, son ami de longue date. Depuis, l’artiste de Détroit a sorti pas moins de 10 albums et projets, certains très intimistes. Nous vous conseillons de plonger sans aucune mesure dans ceux-ci. Nous retenons surtout les titres “How It Supposed To Be” (2019) ou le récent “Momma Always Told Me” (2021). Multipliant les sonorités et influences, tantôt rock, tantôt pop et souvent très mélancolique sur de nombreuses ballades, Mike Posner est très complet.

Mais c’est surtout la chanson “I Took A Pill In Ibiza”, dans sa version remixé par le DJ scandinave Seeb qui assoira son succès. Ce morceau de 2016 est sorti à l’initiative d’Avicii, un des ses meilleurs amis, et a été écrit alors que Mike Posner ne croyait plus en sa carrière. Rejoignant Avicii dans le public de son show à Ibiza, l’artiste américain décrit ce jour comme l’expérience la plus triste de sa vie car il regardait tous ces gens s’amuser et lui était seul. Des hommes lui ont proposé une pilule de MDMA. Une nuit plus tard est né le titre mythique “I Took A Pill In Ibiza”, contant toute l’obscurité, la tristesse et la douleur qu’il ressentait. Le décès d’Avicii l’a d’ailleurs atterré. Il l’a poussé en remettre en cause son mode de vie et sa façon de penser.

Un retour aux sources nécessaire

Mike Posner est de retour cette année avec le sublime titre “Home”. Cette ballade intimiste et dans la retenue fend le coeur. L’instrumentale au piano et au violon est saisissante. Le chanteur est définitivement fait pour nous raconter ses états d’âme, produisant ses meilleures chansons. Le titre traite du besoin incommensurable de l’artiste de chercher quelque chose pour se vider l’esprit et de trouver d’où il vient (source). Et ce besoin, il l’a trouvé à travers l’alpinisme. Il a gravi 71 sommets pour s’attaquer au plus compliqué d’entre eux, le mont Everest.

La vidéo de “Home” montre la préparation et l’ascension du sommet le plus haut de la planète. Entre rêve et espoir, difficultés et désillusions, la réussite et le courage ne sont jamais très loin. Après avoir survécu à une avalanche, on y voit toute la ténacité et l’optimisme de Mike Posner et de son équipe. Le titre et la vidéo font passer d’incroyables émotions/sensations et redonne foi en ses rêves. Moralité de tout ça : “Life Is Now”, autrement dit la vie c’est maintenant. L’œuvre de Mike Posner nous dit que tout est possible, tant qu’on y croit.

Découvrez “Home” de Mike Posner :

Mike Posner a été invité pendant le set de Big Sean (justement) sur la scène de Coachella le 27 avril. Il s’agissait de rendre hommage au papa de Mike Posner, décédé quelques mois plus tôt d’un cancer du cerveau. Décidément, tout ce que touche l’artiste est d’une grande émotion.