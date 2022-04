Milky Chance nous électrise sur “Synchronise”

Milky Chance poursuit sa carrière et propose le revigorant “Synchronise” en qualité de nouveau single. Le morceau est à découvrir sur aficia.

Milky Chance, voilà un de ces groupes à suivre de près et avec plus de ferveur. Le duo allemand trace sa route depuis 2013 et le succès en or massif du titre “Stolen Dance”. Ce tout premier single a été un énorme succès à travers le monde jusqu’aux USA, pourtant très fermé à la musique européenne. Depuis le duo ne se ménage pas et enchaine les succès en Allemagne, bien qu’on les entende très peu en dehors de leur pays. Leur dernier single “Colorado”, sorti en 2021, est un vrai bijou brut.

Mais après avoir terminé l’exploitation de leur 4ème album Trip Tape sorti l’an dernier, Milky Chance lance un nouveau chapitre avec le titre “Synchronise”. Le duo évolue toujours dans un univers éclectique et multi-instrumentaliste, à la frontière entre pop, rock et électro. Très ensoleillé et inspiré du groupe The Mamas & The Papas (“California Dreamin“), le titre s’appuie sur un refrain au synthé pulsé et un beat insistant, nous invitant à nous déhancher sur le dancefloor. Les couplets et ponts sont habillés d’une guitare acoustique chantante. Réalisé par Marie Schuller, le clip de “Synchronise” initie les membres de Milky Chance à un culte apocalyptique, tandis que d’étranges phénomènes astrologiques illuminent le ciel.

Découvrez “Synchronise” de Milky Chance :

Pour le moment, nous n’avons pas d’info sur un éventuel nouvel album. Le duo sera de passage au ‘Sziget Festival’ de Budapest le 10 août.