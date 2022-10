Minuit 4 : le portrait rap de la semaine

Leur premier album est d’ailleurs disponible. Nommé Lunaire il est la meilleure occasion de découvrir l’espace de créations des quatre artistes. De notre côté, on valide tout particulièrement “Grain de sable” et “Accompagne-moi”.

Le live : c’est un grand oui !

Bon, il faut l’avouer, si on vous parle avec tant d’optimisme du quatuor c’est que nous avons eu l’occasion de les voir sur scène ce week-end, lors de l’Adrénaline festival, organisé par VSO.

Entrée impactante, partage d’espaces savamment orchestré, chant et rap judicieusement croisés, Minuit 4 a côtoyé la cour des grands sans aucun souci (on salue au passage cette guitare de folie !). Rarement une prestation d’artistes « émergents » ne frappe par autant d’aisance. Sans connaître les membres, l’envie de plonger avec eux dans leurs textes les plus intimistes est naturelle. Une aura de bonne ambiance entremêlée de kiff musical a embaumé leur prestation, ne laissant présager que du bon pour la suite.

L’actu de Minuit 4 : transformer l’essai

Cette recette bien trouvée, un album en pleine vie et ses multiples ambitions, Minuit 4 compte bien évidemment les partager avec son public. Depuis cet été, les membres enchainent les scènes et ne manquent pas de se faire remarquer. Delta festival, Metaxu à Paris, scène dédiée à St Christol et tout récemment programmés par VSO dans leur nouveau festival Adrénaline, la rampe est idéale pour le groupe qui enchaîne les sans fautes. Ainsi, si nous devions prédire la suite, probablement encore quelques scènes dans les prochaines semaines, une hibernation en studio, suivit d’un level up continu.

Pour mieux connaître Minuit 4

Ancré solidement dans les meilleures influences de leur siècle, le groupe avance avec panache dans un domaine qui le passionne. Le tout, en possédant une palette large de possibilités créatives (textes, chants, clips…). Nous sommes le 25 octobre 2022, aficia marque d’une pierre blanche l’écriture du premier article sur ces artistes aussi attachants que prometteurs.

Lucas Laberenne / @lucas.r_lab