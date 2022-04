modernlove. se lance avec “Follow You”

modernlove. propose de prendre une cure de vitamines avec leur titre “Follow You”. aficia est le premier média français à vous les faire découvrir !

modernlove., en voici un groupe dont il faut absolument parler. Le quartet nous vient tout droit d’Irlande. Il propose un indie-rock indépendant, pétillant, dans un univers très coloré. Leurs morceaux donnent d’emblée la pêche, avec des accords simples mais des productions sur-vitaminées. Formés depuis l’adolescence, ils se sont fait remarquer l’an dernier avec leur excellent EP monochrome blue. Ce dernier renferme la pépite rock “Liquorice”. Fort d’un bouche à oreille persistant, ils proposent désormais la suite.

Et c’est un album qui se prépare, toujours dans cette énergie folle et communicative. Pour appeler les beaux jours et accompagner nos soirées animées, ils proposent le titre “Follow You”, un bop pop-rock aux allures de tube. L’énergie du titre est irrésistible. Les refrains sont fulgurants et revigorants. Un bon shake d’adrénaline et de musicalité. Le morceau pourrait être la bande son d’un bon teenmovie, tant il est efficace et nous renvoie un coup de jeunesse dans la figure. Justement, “Follow You” parle des premiers stades de l’engouement dans une relation amoureuse. modernlove. le décrit comme un morceau nostalgique, aux sonorités inspirées de The Cure.

Découvrez “Follow You” de modernlove. :

Il y a quelques jours, la formation a sorti un nouveau titre nommé “Don’t Wanna”, plus posé et lent. Il est un peu moins convaincant et vif mais montre une autre facette du groupe.