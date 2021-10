Myra nous offre “Des mots d’amour”

Retour de Myra avec un nouveau clip. La demoiselle nous livre “Des mots d’amour”, un cadeau qui ne se refuse pas. C’est à voir sur aficia.

C’est avec le titre “Inoffensive” que nous avons eu l’occasion de découvrir Myra chez aficia. Une prod’ nonchalante pour exposer les déséquilibres des relations homme-femme qui avait le mérite d’être percutant.

Cette fois, c’est avec “Des mots d’amour” que Myra souhaite nous charmer. Et il y a de quoi succomber… Véritable hymne à l’indépendance, ce titre semble assoir le fait que Myra est une femme moderne et forte, qui n’aura besoin que d’elle pour avancer et faire tomber les murs.

Myra nous chante l’amour, mais l’amour que l’on s’offre à soi. Cette étincelle de confiance, cet éclat de force que l’on trouve pour avancer dans toutes les circonstances. Une fois de plus, elle fait confiance à Bryan Trésor, aka La Sève, pour mettre en images son propos, tandis que c’est Mazout qui signe la production entêtante et efficace.

Découvrez “Des mots d’amour”, le nouveau clip de Myra :