Nabil Harlow célèbre l’amour France-Algérie avec “DZ Up”

Afin de poursuivre l’exploitation de son premier EP L’Hérétique, Nabil Harlow mise sur l’hymne frénétique “DZ Up” à découvrir sur aficia !

Avant de se frayer un chemin sur la scène musicale française, Nabil Harlow s’était illustré dans l’industrie du luxe en qualité de directeur artistique de Balmain Hair Couture. Un parcours prestigieux au cours duquel il cultivait déjà une passion pour l’écriture, la poésie des mots et la composition, s’inspirant d’icônes de la chanson française à l’instar d’Étienne Daho, Mylène Farmer et Zazie . Son entourage l’incite alors à franchir le pas et à se lancer pleinement dans la musique.

Il en résulte ainsi L’Hérétique, un premier EP sincère et touchant composé de six pistes prometteuses surfant entre variété et pop-électro. Nabil Harlow évoque notamment la quête malheureuse du luxe dans le premier extrait “Hôtel Paris” et une relation homosexuelle difficile à assumer dans le dernier single en date “Le garçon du quartier”. Assumée et incisive, la plume de l’artiste interroge incontestablement les conventions sociales.

Un hymne électro fédérateur

Nabil Harlow continue d’effeuiller son projet en mettant désormais en lumière le titre “DZ Up”, un choix judicieux pour la période estivale. Produite par le duo Kimotion, la piste profite d’arrangements électroniques enivrants qui subliment le message d’amour porté par le chanteur français. En effet, il rend un vibrant hommage à ses origines maghrébines et à sa double culture : “La destination royale / De l’autre côté c’est hella / Il faut partir retrouver chez soi / La galette n’est pas celle des rois”.

Afin de porter les couleurs de ce nouveau single, l’artiste a également levé le voile sur une mise en images très aboutie réalisée par ses soins. Comme un appel à l’évasion, Nabil Harlow nous embarque pour une virée en Algérie. Sa joyeuse déambulation dans les ruelles colorées d’Alger est ponctuée par des extraits vidéos de souvenirs.

Visionnez “DZ Up”, le nouveau clip de Nabil Harlow :