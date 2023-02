Nardo dévoile son premier single “Enfants Rois” après son buzz

Après sa cover de “Un jour je marierai un ange” de Pierre de Maere, le phénomène Nardo dévoile son premier single “Enfants Rois”, et c’est à découvrir sur aficia.

La magie d’Internet existe encore et perdure. Car effectivement, si Nardo (Bernardo de son vrai prénom) n’avait pas publié cette cover bouleversante en piano voix de “Un jour je marierai un ange” de Pierre de Maere, jamais personne ne se serait intéressé à lui, pas même nous. Et pourtant, le talent est bel et bien là ! Après 7,4 millions de visionnages, le jeune artiste autodidacte a tenu tête à ses rêves. Auteur, compositeur interprète, il souhaite prendre son envol avec ses propres chansons. Il en aurait écrit près de 1.000 au cours des dernières années…

Pourtant (très bien) entouré par Alban Lico (Vitaa & Slimane, Claudio Capéo, Tibz, Zaho…) Nardo propose un premier single “Enfants rois”. Ecrite il y a 4 ans, cette chanson l’a aidé à accepter la mort, à savoir profiter de chaque instant, et à croire en ses rêves : “Tout le monde s’en va, après les vieux, les moins jeunes / même les braves comme toi / même ceux qui le veulent pas / même les enfants rois”, peut-on l’entendre chantonner. Un titre pop au message fort, fortement influencé par la pop de nos jours (Ed Sheeran, Ruel ou Lauv) dans les mélodies. On a déjà hâte de découvrir la suite !

Découvrez “Enfants rois”, le premier single de Nardo :