Nasto : son nouveau single “Pansement”

Depuis le 10 décembre, Nasto est de retour avec son nouveau single “Pansement”. Sous des mots toujours amoureux, le rappeur délivre un single maitrisé. Progression lente mais assurée, aficia vous donne des nouvelles d’une perle qui n’attend que d’être entendue.

C’était il y a un an, le titre “Mademoiselle”, suivi quelques semaines après par le bonus track “160”, nous faisait découvrir Nasto, rappeur aux sonorités bohèmes et aux flows lancinants. De retour depuis le 10 décembre avec son single “Pansement”, l’artiste prolonge la thématique de l’amour déchiré. Prod minutieuse (signée Cold Melody), pause sur-mesure , nous sommes face au titre le plus abouti du rappeur. Petit à petit, Nasto nous emmène avec lui dans une D.A feutrée, propice à l’abandon. Une progression lente mais assurée, vivement que la brume se lève encore plus sur cet univers prometteur.

On aura prévenu, il est à suivre !

Découvrez le nouveau single “Pansement”, de Nasto :