Navii : de retour le 6 mai avec “Cette mélodie”, son nouveau single

Navii était l’invité de notre Live Session ‘At Home’. L’occasion pour lui de nous parler de son futur opus et d’annoncer son futur single. Plus d’infos avec aficia.

Ce vendredi 24 avril, Navii était l’invité de notre Live Session ‘At Home’. Presque une heure d’échanges, d’interactions avec le public, de live et de confidences.

Et c’est en toute logique le futur album de Navii qui était au centre de notre conversation… En effet, le chanteur découvert avec “J’écoute du Miles Davis” fera son retour très prochainement avec Minuit 17, “sans doute cet été” a eu l’occasion de nous confier le chanteur.

Déjà mis en avant par les titres “New York 90” et “En attendant mon heure”, ce second album sera prochainement mis en relief par un nouvel extrait, le troisième single de ce projet aux accents pop et électro.

Navii donne rendez-vous le 6 mai…

Pour cet album, que Navii explique “avoir la couleur jaune” pour en donner le ton, l’artiste fait équipe avec la fine fleur de la scène musicale. En effet, si Navii signe l’intégralité des textes, on retrouve aux crédit de Minuit 17 Ofenbach, Hyphen Hyphen, Skydancers, Stone von Broken, Fhin, Oscar Anton ou encore Mome.

De quoi nous donner envie d’en entendre plus… Et cela sera bientôt chose faite avec la publication d’un nouveau single. En effet, en exclusivité durant notre Live Session, Navii a annoncé la publication de “Cette mélodie”, troisième extrait d’un opus qu’il a hâte de pouvoir défendre sur scène.

On se donne donc rendez-vous le 6 mai prochain afin de pouvoir entendre et partager “Cette mélodie”, le nouveau single de Navii extrait de Minuit 17.

Navii en duo ?

Durant ce Live Session, nous avons également eu la curiosité de savoir si Navii avait eu l’occasion d’enregistrer un duo, comme il avait eu l’opportunité de le faire avec Birdy, pour ce nouvel opus.

Sans en dire trop, Navii laisse planer le doute et l’espoir de le voir chanter aux côtés d’un autre artiste. Pour en avoir le fin mot, encore un peu de patience. Minuit 17 devant arriver dans les bacs d’ici la rentrée prochaine.