Clip “Prophéties” : Nerlov montre son plus beau déhanché

Qui dit nouvel EP dit forcément nouveau clip pour Nerlov ! L’artiste dévoile les images de “Prophéties”, à découvrir sur aficia.

Nous l’avions découvert bien avant son passage au Crossroads Festival dont aficia était partenaire. Mais à cette occasion, nous avions pu nous entretenir avec Nerlov pour en connaître davantage sur son univers qu’il définit comme “de la chanson française 2.0 que j’adapte à plusieurs univers musicaux”. C’est pourquoi on peut parfois retrouver de l’électro et de la trap dans un même morceau.

Avec son nouveau single “Prophéties”, extrait de son second EP du même nom, Nerlov dévoile un nouveau titre qui semble être autobiographique, aussi sombre que lancinant, en prenant le parti d’être à la fois dans l’électronique et la mélancolie. Il nous offre un un refrain particulièrement épique et un clip captivant et qualitatif, où l’artiste se déhanche comme personne !

Découvrez le clip de “Prophéties” de Nerlov :