Niall Horan de retour avec “Heaven”. Écoutez !

Niall Horan est officiellement de retour avec le single “Heaven”, en prélude à la parution de l’album The Show en juin. Explications sur aficia.

Depuis la séparation du boys band à succès One Direction en 2016, chacun des membres a choisi de poursuivre sa carrière en solo. Harry Styles et Zayn sont ceux dont les carrières ont véritablement explosé à l’international. Louis Tomlinson et Liam Payne n’ont pas eu cette même chance.

Mais aujourd’hui, c’est au tour de Niall Horan de revoir la lumière du jour grâce à son nouveau single “Heaven”. Il est extrait de son futur album The Show qui sortira le 9 juin prochain. Souvenez-vous, le chanteur avait déjà publié un premier album en 2017. Ce dernier avait été plutôt discret dans les charts. Il était porté par les singles “This Town”, “Too Much To Ask” et “Slow Hands”. Un deuxième album était ensuite paru, et était passé inaperçu.

Le retour de Niall Horan

Niall Horan revient donc en force avec un nouvel et troisième album intitulé The Show sur lequel il a travaillé durant 18 mois chez lui, à Los Angeles, pendant le confinement lié à la Covid-19: « Il y a quelque chose de vraiment effrayant à être parti si longtemps et revenir avec de la nouvelle musique, mais je ne pourrais pas être plus reconnaissant pour tous les gens incroyables qui m’ont soutenu pendant toutes ces années « , se confie t-il face caméra sur ses réseaux sociaux.

À travers ces mots, on comprend que Niall Horan a hâte de faire découvrir cet album qu’il a créé autour des souvenirs et de la folie. C’est en tout cas ce que laisse penser ce nouveau single : « Ce qui rend cet album incroyablement spécial pour moi, c’est qu’il reflète l’endroit où je me trouve aujourd’hui en tant qu’un personne, un musicien et bien sûr, un compositeur« , avoue-t-il.

Découvrez “Heaven”, le nouveau single de Niall Horan :