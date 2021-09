Nicolas : un poète est né avec “Marie”

Un an après l’aventure ‘The Voice’, Nicolas se dévoile tel qu’il est avec “Marie”, son premier clip à découvrir sur aficia.

Il a tout juste 18 ans. Nicolas a passé les auditions à l’aveugle de ‘The Voice’ l’année dernière en reprenant la chanson “Hors saison” de Francis Cabrel et a réussi à faire retourner les quatre coachs. Il rejoint alors l’équipe d’Amel Bent mais se voit recalé lors des épreuves des K.O après avoir repris ”J’écris l’histoire” de Grégory Lemarchal.

Un an plus tard, le jeune Nicolas dévoile un premier single baptisé “Marie” qu’il a écrit de sa propre plume : “C’est un titre très important pour moi par le message qu’il véhicule”, avoue-t-il.

Cette voix d’ange a déjà pris en maturité et a l’air de savoir exactement la direction qu’il compte emprunter. “C’est une chanson qui parle de solitude. C’est l’histoire d’une personne âgée qui est dans une maison de retraite et qui attend désespérément que son fils vienne la voir. Au fur et à mesure, elle se rend compte que son fils ne viendra pas. L’histoire raconte comment elle va réagir à la fin… C’est une chanson pour les personnes qui se sont senties seules pendant le confinement” surenchérit-il.

Une sublime ballade en piano voix qui mérite tout simplement d’être entendue par le plus grand nombre.

Découvrez “Marie”, le nouveau single de Nicolas :