Nikola nous présente sa “Madame” !

Avec son nouveau titre, Nikola nous fait la présentation de son EX-”Madame”. C’est à écouter sur aficia.

La Saint Valentin approche et on se sent un peu débordé par toutes les chansons qui brodent l’amour et le vivre ensemble. Cette année, Nikola (Inouïs 2021, lauréat du FAIR 2022, finaliste de l’émission The Artist) nous fait l’honneur de nous présenter sa “MADAME” d’une manière originale. Pas question d’avoir des violons ou un champ lexical qui respire l’amour passionnel, ici, l’artiste chante avec énergie et ironie.

“Toi et moi c’est fini”

Le titre comme le clip dénote du thème abordé et nous attire pour son originalité. Il présente sa Madame, un amour de jeunesse quand il avait 15 ans. L’histoire d’un regard, d’un amour de jeunesse qui joue sur ces déboires, ces limites jusqu’à l’implosion. Le tout, dans un style qui nous replonge dans l’époque des BB Brunes.

On sait que ce titre fera bouger les têtes des festivaliers et secouer les foules lors des festivals cet été !

Découvrez “MADAME” de Nikola :