Nina Lili J conte l’épopée de “Johnny”

Après le succès de son premier single, Nina Lili J enchaîne avec “Johnny”, une nouvelle composition efficace en écoute sur aficia !

Passionnée de musique depuis sa tendre enfance, Nina Lili J est une artiste complète. Auteure, compositrice, musicienne et réalisatrice, celle qui lançait sa carrière solo l’année dernière avec un premier single prometteur intitulé “Décla” n’en était pas à coup d’essai. En effet, elle prête également sa voix et son charisme scénique au collectif rock La Femme depuis le disque Paradigmes paru en 2021.

Parallèlement à cette expérience de groupe, l’artiste oriente désormais les projecteurs sur ses projets personnels puisqu’elle lève le voile sur un nouveau single très mélodieux baptisé “Johnny”. Il y a d’ailleurs fort à parier que la chanteuse fera sensation avec ce titre taillé pour les radios et la saison estivale en approche.

Une course effrénée à la liberté

Avec son nouveau titre “Johnny”, Nina Lili J prend la plume pour évoquer l’histoire d’un jeune homme qui quitte la rue pour provoquer sa chance et réaliser ses rêves. “Vas-y fonce Johnny / T’es comme une météorite car t’as devant toi la vie / Johnny n’a pas de limites / Il est calé sur le rythme de sa propre musique” martèle férocement la voix aigue de l’artiste sur un refrain pop-rock terriblement addictif. La frénésie des guitares électriques et le battement soutenu de la batterie apportent une lecture intéressante à cette épopée pleine d’espoir mais non sans incertitudes.

Afin d’illustrer cette aventure pleine de vitalité, l’interprète de “Décla” mise sur une mise en images percutante. C’est dans une ambiance tamisée aux reflets bleutés que nous retrouvons Nina Lili J, narrant simplement sa rencontre avec “Johnny”. Sur le rythme de sa chanson, elle danse et témoigne d’un tempérament combattif.

Visionnez “Johnny”, le nouveau clip de Nina Lili J :