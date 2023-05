La chanteuse Nina Rossell est de retour avec le clip de “Cicatrices”, le reflet d’un nouveau départ sentimental. C’est à découvrir avec aficia.

Si vous ne connaissez pas Nina Rossell, un petit détour sur sa chaîne YouTube permet de se faire une jolie première image. Artiste pop urbaine, la chanteuse s’était notamment distinguée fin 2019 avec le clip de “Longtemps”, aux côtés de Youssoupha.

Si Nina sait mettre en avant cette voix aérienne envoutante, elle s’arme également de clips aux propositions visuelles uniques, comme c’est le cas avec la réalisation de “Lady Di”. Avec une pop dansante, parfois sombre et surtout mélancolique, elle dévoile les travers de ses relations passées. Amour avorté, situation toxique… Nina passe en revue des tranches de vie singulières et douloureuses.

Mais avec le clip de “Cicatrices”, toutes les misères amoureuses du passé semblent se transformer pour laisser place à quelque chose de plus sain et porté sur l’avenir. Mais sans jamais faire preuve de naïveté et sans oublier toutes les galères d’avant. Une sacrée délicatesse se dégage du morceau, aussi bien au niveau du piano que dans la douceur vocale de Nina Rossell. Et pour couronner le tout : une mise en scène légère qui invite à l’évasion.

Découvrez “Cicatrices”, le clip de Nina Rossell :