No Money Kids t’embarque dans sa folie avec “Brothers”

L’énergie de No Money Kids s’affiche à nouveau. C’est avec le clip de “Brothers” et c’est à savourer sur aficia.

Vous avez rendez-vous le 26 novembre prochain. C’est à cette date là que No Money Kids sera dans les bacs avec Factory, son nouvel opus. Mais avant ça, le tandem nous livre le clip de “Brothers”, véritable road-trip à l’énergie contagieuse !

Avec le clip réalisé par Richard Rogers, No Money Kids nous embarque sur une rythmique entre blues, rock et électro. Capsule de folie musicale et visuelle, comme une claque qui fait du bien.