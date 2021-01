Noah Cyrus sensuelle dans le clip de “All Three”

Noah Cyrus livre un nouveau clip sensuel pour habiller le titre “All Three”. C’est à voir avec aficia.

Noah Cyrus est de retour sur nos écrans avec un nouveau single et clip… Après la publication de son EP The End of Everything en mai dernier, la chanteuse nous livre ici une piste sensuelle, aussi bien dans le ton que dans l’image que l’on doit à Tyler Shields.

Une ballade pop hypnotique ou Noah Cyrus chante ses désirs, ses envies. Entre les regrets, les frissons et les aveux, Miley Cyrus nous charme une fois de plus avec “All Three”.

Notons au passage que Noah Cyrus est nominée aux Grammy Awards dans la catégorie Meilleur Nouvel Artiste… La cérémonie aura lieu le 31 janvier 2021 au Staples Center de Los Angeles.

Découvrez “All Three”, le nouveau clip de Noah Cyrus :