Nouveau succès pour Noé Preszow qui est le premier artiste ‘Up Next France’ d’Apple Music. Explications avec aficia…

Dans un premier temps on vous explique le concept ‘Up Next’… C’est un concept qui existe depuis maintenant cinq ans chez Apple Music et qui vise à mettre en avant les talents de demain. Ce que l’on nomme des talents émergeants. Ça tombe plutôt bien, car il faut bien avouer que chez aficia on aime mettre en avant les talents de demain.

Vous voulez quelques exemples ? Rien que cette semaine nous avons eu le plaisir de vous parler de Paris In May, Ashéo, Efflam, ValTox, AvA ou encore Kalika avec son Live Experience totalement addictif…

Mais voilà… Jusqu’à maintenant, ‘Up Next’ était réellement axé sur les pépites internationales et il faut bien avouer que le programme était très peu connu dans l’Hexagone. Il avait eu le mérite de braquer les projecteurs sur des artistes comme Billie Eilish, Megan Thee Stallion, Arlo Parks, Juice WRLD ou encore H.E.R. Mais bonne nouvelle : le concept se décline maintenant en version ‘Made in France’ !

Noé Preszow est Up Next !

Le concept qui s’affiche maintenant dans sa version française à de quoi séduire les artistes sélectionnés… En effet, ‘Up Next’ offre la mise en avant sur la page d’accueil d’Apple Music ainsi que la programmation dans la playlist du programme et dans d’autres playlists populaires en fonction du style de l’artiste. En plus de cela, une émission de l’artiste est programmée dans l’une des émission francophone d’Apple Music, à savoir ‘Hits Français’ ou ‘Le Code’. Au-delà de ce premier soutien, Apple Music suivra avec attention les artistes mis en avant en fonction de son actualité future…

Le rendez-vous aura donc lieu chaque mois pour découvrir un nouvel artiste. Et le bal s’ouvre avec Noé Preszow. L’artiste nous avait totalement comblé avec le titre “À nous” avant d’être nommé cette année aux Victoires de la Musique dans la catégorie Révélation de l’Année. D’ailleurs, nous avions même eu l’occasion de l’interviewer avant cette cérémonie et croisé dans les coulisses de La Seine Musicale.

Alors qu’il publiera son premier album À nous le 2 avril prochain, Noé Preszow intègre dès aujourd’hui la playlist ‘Up Next’ d’Apple Music. Il sera également en couverture de la playlist ‘Hits Français’ lors de la sortie de son album avant d’offrir à T-Miss une interview exclusive le 6 avril.

Alors, si vous êtes comme l’équipe d’aficia, que vous aimez découvrir de nouveaux talents, faire de belles découvertes musicales, il ne vous reste qu’une chose à faire : suivre ‘Up Next’ !