Comme chaque année, ils sont nombreux à vouloir livrer leur propres chansons de Noël. Alors que ce soit des reprises ou des chansons originales, voici un troisième tour d’horizon sur ces artistes qui se risquent à reprendre le répertoire du Père Noël sur aficia.

L’hiver est là, les décorations de Noël pointent leurs bouts de leur nez sur nos belles maisons et les fêtes de fin d’année n’ont jamais été aussi proches. L’occasion rêvée pour certains artistes de se frotter au répertoire de Noël, pourtant si loin de leurs habitudes. Certains artistes vont d’ailleurs vous surprendre dans cette dernière liste comme ce fût les cas avec Taylor Swift, Hyphen Hyphen ou encore Liam Payne. Alors, on met de côté le célèbre “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey et on s’offre une cure de modernité !

Keen’V

Petit plaisir personnel de la part de Keen’v ! Au delà d’un simple plaisir, il faut davantage le voir comme un délire sous la forme d’un challenge ! Mais Keen’V est un perfectionniste et offre un titre pop, frais et dans l’air du temps avec “C’est bientôt Noël”. Keen’V est sage et s’avère encore plein de surprises…

Découvrez “C’est bientôt Noël” de Keen’V :

Katy Perry

Si l’on attend toujours la publication d’un nouvel album suite aux sorties successives des titres “Never Really Over”, “Small Talk” et “Harleys in Hawaii”, la chanteuse pop préfère nous embarquer avec elle dans le monde fantastique de Noël avec “Cozy Little Christmas”. Pas de titre inédit, mais la mise en avant d’un titre déjà connu du grand public paru en 2018. Découvrez désormais le clip !

Découvrez “Cozy Little Christmas” de Katy Perry :

Lukas Graham

On avait failli passer à côté, et pourtant Lukas Graham est devenu en quelques mois l’une des nouvelle voix internationales révélé avec le titre “7 Years”. Il vient de révéler sa chanson de Noël, “HERE (For Christmas)”, brillamment réussie.

Découvrez “HERE (For Christmas)” de Lukas Graham :

Lindsey Stirling

Lindsey Stirling est toujours là où on ne l’attend pas ! Cette grande fan de Noël sortait l’année dernière son album Warmer In The Winter, un disque de 18 chansons, toujours accompagnée de son violon. “We Three Gentlemen” est un mix de tout ça, un medley diablement percutant !

Découvrez “We Three Gentlemen” de Lindsey Stirling :

Envie de prolonger l’esprit de Noël ? Alors voici quelques pépites musicales qui devraient rythmer tes fêtes. C’est juste ICI 🙂