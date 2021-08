Nolwenn Leroy pleine de vie avec le clip de “Brésil Finistère”

Nolwenn Leroy est de retour dans l’actualité avec un nouveau projet musical porté par le titre “Brésil Finistère”. Le clip est maintenant disponible sur aficia !

C’est un beau retour pour Nolwenn Leroy qui signe un joli carton avec “Brésil Finistère”, le lead single de son nouveau projet musical. Trois ans après son disque Folk, la chanteuse fera en effet son retour dans les bacs sur un opus qui portera la marque de fabrique de monsieur Benjamin Biolay…

Si le rendez-vous est pour le moment fixé à l’automne, le public pourra se délecter avec le clip de “Brésil Finistère” fraîchement mis en ligne et réalisé par Théo Sauvage. On y découvre une Nolwenn Leroy lumineuse et pleine de vie, profitant des rayons que le soleil lui offre depuis les plages de Dunkerque.

Alors, même si l’été touche à sa fin, Nolwenn Leroy nous offre un beau rayon de bonheur, un sourire à la vie et nous fait la promesse que son album sera sans doute l’un des incontournables de la fin d’année. À suivre !

Découvrez “Brésil Finistère”, le nouveau clip de Nolwenn Leroy :