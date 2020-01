Clip ”Avec Toi” : Oboy expose son amour en chanson

Après la sortie de son album Omega en juillet dernier, Oboy continue de nous surprendre avec la mise en images de ”Avec toi”. C’est à découvrir sur aficia.

Originaire de la banlieue sud de Paris, Oboy, de son vrai prénom Mihaja Ramiarinarivo, est un jeune rappeur qui compte dans sa récente carrière, trois projets solo. Parmi eux, deux EP, Olyside (2017) et Southside (2018), qui lui ont permis d’acquérir un public et d’affirmer son univers. Il faudra attendre 2019 pour la sortie de son premier album Omega composée de 15 titres qui confirme son statut dans la musique. On retrouve notamment le titre ”Rien à fêter” et ”Je m’en tape” en compagnie de la chanteuse Aya Nakamura et Dopebwoy. Un titre dont le clip est à plus de 9,3 millions de vues sur YouTube.

En quelques mots, Omega est un premier album riche de diverses influences où les textes rythmés se combinent aux productions à la fois planantes et délirantes. Ainsi, pour continuer l’exploitation de cet opus, Oboy mise sur ”Avec Toi” en proposant sa mise en images.

”Roule avec moi…”

Publié le 8 janvier, le clip réalisé par Vladimir Boundnioff dévoile le rappeur en compagnie de sa bande d’amis mais aussi aux côtéx de celle qui est le sujet principal du morceau. Une histoire fusionnelle mise en avant dans cet univers intimiste où il fait régner à sa manière sa sensibilité et son amour. Aidé par un synthétiseur analogique, un arrangement dansant et un mix de qualité, Oboy se prête au jeu et dévoile un peu plus de son art.

Il sera par ailleurs en tournée dès ce 18 janvier et marquera un arrêt dans la mythique salle de l’Olympia le 30 mai 2020.

Découvrez ”Avec toi”, le nouveau clip d’Oboy :