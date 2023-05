Ojos dévoile son nouveau clip “Presque un secret”

Le duo Ojos fait son retour avec son nouveau single “Presque un secret” accompagné d’un clip vidéo. Le tandem franco-chilien a sorti son nouveau titre le 19 mai dernier !

Après son dernier single “Tes mains sales” en janvier 2023, Ojos propose son dernier projet en français et en espagnol “Presque un secret”. Le duo composé de Adrien et Elodie a un style bien à lui. Cette fois-ci, Ojos a décidé d’écrire une chanson mêlant le français et l’espagnol. En effet, le duo s’inspire notamment de références latines comme l’artiste Rosalia. Mais ce nouveau titre puise aussi son inspiration dans des sonorités plus urbaines comme la chanteuse M.I.A. Le tandem manie habilement ce mélange entre pop et électro. Le refrain est plutôt entrainant et dansant.

💞💖💘 𝒫𝓇𝑒𝓈𝓆𝓊𝑒 𝓊𝓃 𝒮𝑒𝒸𝓇𝑒𝓉



notre nouveau clip est sortiiiiii 🤯🤯🤯 steamez nous ça comme des oufs! on a écrit cette histoire avec tout notre <3 et c’est notre bff @ThibautCharlut l’a réalisé !

c’est notre film de vacances à nous



stream : https://t.co/xhXJoxkvNz pic.twitter.com/RQhPTAg3QA — OJOS (@ojosmusic) May 19, 2023

Ce nouveau single évoque le sujet des contradictions et des doutes. Ce sujet complexe est également une quête de sens au cœur d’une vie imprégnée de jugement et d’incertitudes. Le duo a choisi de déconstruire ce chemin tout tracé. Alors, Ojos va prendre du recul, en se focalisant sur soi et en mettant à l’écart ce que peuvent attendre les autres d’eux, tout en rajoutant une touche de second degré. En effet, le clip est truffé de situations absurdes.

Un clip à l’allure de film de vacances

Réalisé par Thibaut Charlut, la vidéo est colorée, minimaliste et surtout très originale. On retrouve le tandem dans une maison de campagne entourée de végétation. Ojos nous plonge dans ses vacances décomplexées au sein d’un décors estival. De fait, la vidéo possède un aspect rétro et décalée. Le clip est en adéquation avec l’identité du groupe : un ton léger et enfantin accompagné d’un texte pourtant lourd de sens et de questionnement.

Découvrez “Presque un secret”, le nouveau clip de Ojos :