Olivia Stone créée la surprise avec “Solitaire“

Nouvelle signature du label parlophone. Olivia Stone compte marquer les esprits avec un nouveau titre, “Solitaire“ disponible depuis février. C’est à découvrir sur aficia.

Un ovni vient d’arriver dans l’industrie du disque. Elle s’appelle Olivia Stone. Un nom qui pourrait s’apparenter à une chanteuse pop américaine et pourtant, c’est en français qu’on l’écoute et qu’on l’adore déjà. Disponible depuis le 10 février, le titre “Solitaire“ a été repéré par nos radars lors d’une live session chez Live Me If You Can. Olivia Stone a cette sensibilité, ce grain de voix et un charisme qui nous hérisse les poils et nous obligent obligatoirement à appuyer sur le bouton replay.

Évoquant la solitude après une rupture amoureuse, c’est sur une production moderne, qu’Olivia Stone ajoute à la scène française le cachet pop américain qu’on cherchait depuis quelques temps.

Découvrez “Solitaire“ d’Olivia Stone :