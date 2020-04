Dans la nuit de samedi à dimanche s’est déroulée le grand concert ‘One World Together At Home’ avec une pléiade d’artistes. Revivez les meilleurs prestations avec aficia…

Avec l’association ‘Global Citizens’, Lady Gaga a co-organisé un concert caritatif de grandes ampleur. Ce concert événement et virtuel a été diffusée dans la nuit du 18 au 19 avril 2020 en direct sur les réseaux sociaux et sur plusieurs chaînes françaises (de France Télévisions à Canal +). Le but : récolter un maximum de fonds pour venir aux différentes organisations impliquées dans la lutte contre le Coronavirus. 127,9 millions de dollars ont ainsi pu être récoltés.

Mais si nous devions vous faire un résumé des meilleures prestations à ne manquer sous aucun prétexte, voici celles qui nous ont procurées le plus d’émotions.

Lady Gaga

C’est Lady Gaga qui ouvre le bal en interprétant de façon magistrale et avec un trait d’humour “Smile” de Nat King Cole.

Elton John

Le majestueux Elton John reprend son titre “I’m Still Standing” avec une belle énergie depuis son jardin. Il est incroyable !

Maluma

Étonnamment, Maluma nous a surpris dans un registre acoustique avec son titre “Carnaval” où il chantre que “La vie est un carnaval”, lui que nous avons l’habitude d’entendre sur du reggaeton.

Christine and The Queens

Christine and The Queens, seule artiste française invitée à ce grand show reprend son titre “People, I’ve Been Sad’ avec beaucoup d’émotions également.

Shawn Mendes & Camila Cabello

Désormais en couple dans la vie, Shawn Mendes et Camila Cabello ont fait beaucoup d’heureux en chantant en duo sur “What a Wonderful World” en piano voix. Un très beau moment !

John Legend & Sam Smith

Autre moment fort, lorsque John Legend et Sam Smith se retrouvent chacun dans son salon sur “Stand By Me”. Deux grandes voix qui s’unissent pour lutter contre le COVID-19.

Angèle

Comment ne pas évoquer Angèle en train de reprendre “Balance ton quoi”, chez elle, avec son clavier.

Céline Dion, Andrea Bocelli, John Legend, Lady Gaga & Lang Lang

Enfin, dernier instant de grâce, Céline Dion et Andrea Bocelli invitent John Legend, Lady Gaga et Lang Lang pour réinterpréter ensemble leur duo “The Prayer”. Cinq monstres sacrés de la musique se retrouvent autour d’un micro, à distance. C’est magique !

Revivez tous les instants, toutes les performances, tous les échanges sur la chaîne YouTube de Global Citizens.

À noter que l’album de ce show est maintenant disponible :