Clip “Du propre” : OrelSan se lâche, aucun répit pour lui

OrelSan continue de mettre en avant son dernier album. On le retrouve sur le clip “Du propre”, dans une mise en scène simplement déjantée. C’est à voir avec aficia.

Tout se passe bien pour OrelSan, qui a vu son quatrième album, Civilisation, se parer d’une éclatante certification de Diamant (500.000 équivalent ventes). Une belle performance obtenue en à peine 6 mois.

Dans un texte aux allures cyniques, bourré de piques, le rappeur français fout le bordel face caméra, entre virées nocturnes, cross et courses hippiques. Aficia

Et l’aventure va se poursuivre durant toute l’année 2022, puisque le rappeur originaire de Caen foulera la scène de nombreux festivals, et s’engagera dans une tournée solo plus que dense avec une multitude de dates. De nombreux zéniths sont d’ailleurs déjà complets.

C’est avec le clip “Du propre” qu’on retrouve désormais OrelSan. Une sortie peu banale puisqu’une semaine auparavant, le morceau était certifié single de Platine par le SNEP. Dans un texte aux allures cyniques, bourré de piques, le rappeur français fout le bordel face caméra, entre virées nocturnes, cross et courses hippiques. Une mise en scène savamment décousue, parfaite pour un titre purement là pour l’ambiance.

Découvrez “Du propre”, le clip d’OrelSan :