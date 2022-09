Oscar and The Wolf en route vers la victoire avec “Warrior” 

Piste inédite de la part d’Oscar and The Wolf ! Avec “Warrior”, il signe l’hymne officiel de la Coupe du Monde en soutien des diable rouges ! Plus d’informations sur aficia.

Nous avions été conquis par le dernier EP Afterglow d’Oscar and The Wolf. L’artiste belge remet le couvert avec une sortie inédite cette fois. Vendredi dernier, nous avions le loisir de découvrir “Warrior”, un morceau inédit. Celui-ci a été choisi comme hymne officiel du diable rouge pour la Coupe du Monde 2022 de football.

Il faut dire que “Warrior” est tout à fait dans le thème ! Elle parle de conquérir n’importe quel type de bataille dans la vie, qu’elle soit professionnelle, familiale, ou sportive ! Véritable ode à devenir meilleur, à la force et à la croissance de chacun, “Warrior” correspond à l’esprit des Diables Rouges, eux qui ont parfois douté !

“’Warrior’ était censé être un hymne sur la conquête du monde, mais ensuite, c’est devenu autre chose. Parfois, nos plus grands triomphes sont les moments où nous nous conquérons nous-mêmes. Celui-ci est pour tous ceux qui se battent pour n’importe quoi. J’espère qu’il alimentera également le feu de nos diables rouges belges alors qu’ils se battent pour un nouveau défi, jouer la Coupe du monde !” – Oscar and The Wolf.

Découvrez “Warrior”, le nouveau single d’Oscar and The Wolf :