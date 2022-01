Oscar Anton : “cheerios” pour lancer son concept ‘postcard’.

Sans jamais vraiment s’arrêter, Oscar Anton vient d’annoncer ses projets pour l’année 2022. Une année qui voit le jour de son concept “postcard”.

On vous parlait d’Oscar Anton il y a plus de quatre ans avec “Voices”, son tout premier single. Et que de chemin parcouru. Il franchit les étapes une par une. Il quitte sa maison de disques Sony Music pour se lancer en tant qu’artiste indépendant (son interview ici) et prouve qu’on peut faire des choses merveilleuses.

Auteur, compositeur, producteur, directeur artistique, il gère son projet au gré de ses envies et lance en 2020 son concept de ‘Home Of Sanity’ en proposant chaque mois un pack de trois morceaux, et ce pendant 12 mois. Au total, plus de 36 morceaux sont sortis en un an ! Sa musique explose en France et à l’international, d’où cette folle envie de frapper encore plus fort en 2022…

Oscar Anton : “cheerios”, une collaboration italienne

En ce début d’année 2022, il lance son concept des “postcard” (traduit par “cartes postales”), une sorte de voyage musical à travers le monde. Depuis ce vendredi 7 janvier et ce pendant 12 mois, il sortira un nouveau single chaque mois, accompagné d’un bonus. Chaque single étant enregistré dans une ville/pays différent avec un artiste local qu’il a rencontré pendant son voyage l’été dernier. C’est vachement ingénieux et original !

Premier arrêt de ce voyage, à Milan, en Italie, avec la chanteuse italienne VV et le producteur Federico Nardelli. C’est frais, c’est pop, c’est bourré de bonnes ondes positives, ça s’appelle “cheerios”, et cela témoigne de l’excellent été 2021 que l’artiste a dû passer !

À noter qu’Oscar Anton part pour la première fois en tournée ! Elle débutera en janvier en Italie, en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, aux Pays-Bas et une date à Lille est prévue le 27 janvier.

Découvrez “cheerios”, le nouveau single d’Oscar Anton :