Paolo Nutini sort de son silence sur “Through The Echoes”

Paolo Nutini signe enfin son grand retour après des années interminables sans la moindre production. aficia vous fait découvrir son nouveau titre “Through The Echoes”.

Paolo Nutini n’a plus une carrière toute jeune mais sait se montrer rare et surprenant. En effet, le chanteur écossais d’origine italienne sort de 8 longues années de silence. Son troisième et dernier album Caustic Love remonte à 2014. Il renferme l’un de ses plus grands tubes, “Iron Sky”. Mais nous avons fait sa connaissance en 2004 avec le tube “Last Request” qui a très bien marché en France et en Europe. Ce dernier a servi de tremplin et a d’emblée une position forte de Paolo Nutini. En cette année 2022, l’artiste est fin prêt pour la suite et proposera le 1er juillet l’album Last Night In The Bittersweet.

Un projet déjà bien alléchant

Oscillant entre le rock acoustique, la folk, le jazz ou encore les ballades habillées de piano, le projet se révèle déjà par 3 titres. “Shine A Light” est le plus rock et pêchu des trois. “Lose It” a un esprit un peu garage avec la voix de Paolo Nutini modifiée pour lui donner un effet lointain. Ces deux derniers durent plus de 5 minutes. Mais c’est surtout le splendide “Through The Echoes” qui retient notre attention. C’est une ballade acoustico-folk qu’il faut à tout prix avoir dans ses oreilles pour cet été.

Le morceau est fantastique et met un avant la sublime voix rauque et très grave de l’artiste. La guitare est très acoustique et incroyablement mélodieuse. Une percussion donne le rythme et un piano se veut de plus en plus insistants à mesure que le morceau avance. Les refrains montrent la puissance presque insolente de l’artiste. C’est un retour qui fait du bien au cœur et à l’esprit. En version live (la seule disponible sur YouTube), “Through The Echoes” prend encore plus d’ampleur

Découvrez “Through The Echoes” de Paolo Nutini :

Paolo Nutini présentera son nouveau disque à l’occasion d’un concert le 3 octobre à La Cigale à Paris.