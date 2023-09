Qui est Peggy Gou qui cartonne avec “It Goes Like (Na na na)”

Dans l’industrie du disque depuis quelques années, il y aura fallu “It Goes Like (Na na na)” pour que la carrière de Peggy Gou prenne une toute autre ampleur. aficia vous explique !

On connaît des DJ australiens, britanniques, néerlandais, américains… mais un peu moins sud-coréen, vous l’admettrez ! DJ, productrice basée désormais à Berlin, Peggy Gou a connu un vif succès en cet été 2023 avec son titre “It Goes Like (Na na na)”, alors qu’elle est dans la musique depuis 10 ans.

Elle s’est notamment faite connaître avec ses DJ sets énergiques infusés de différents styles : techno, house et électro. Son titre phare est “Starry Nights” (2019). Empruntant des sonorités à la fois house, pop-disco et électro, le nom de Peggy Gou résonne désormais dans les oreilles du monde entier.

Peggy Gou, artiste très plébiscité en festival

En effet, son titre “It Goes Like (Na na na)” est devenu viral du jour au lendemain grâce à TikTok. Plus de 100.000 vidéos ont été enregistrées avec cette bande son très estivale, excitante et jouissive inspirée par “les hymnes dance des années 90 et 2000”, et notamment de morceaux tels que “Around the World (La La La La La La)” d’ATC souligne la DJ elle-même dans son communiqué.

Coup de buzz réussi, l’artiste devient l’artiste la plus jouée en festival cet été, et notamment à Tomorrowland, devant David Guetta avec “I’m Good” ou Calvin Harris avec “Miracle”. Titre également le plus shazamé dans le Monde, “It Goes Like (Na na na)” fait partie à coup sûr des tubes de l’été 2023 !

Découvrez “It Goes Like (Na na na)” de Peggy Gou :