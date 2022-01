Ed Sheeran, Cœur de Pirate, Ariana Grande… ils chantent Noël en 2021

Les playlists de Noël c’est bien, mais un peu de fraîcheur c’est mieux. Tous les artistes que l’on vous citera ci-dessous ont repris le répertoire de Noël en 2021. Allez, c’est cadeau !

On connaît par cœur de “Petit Papa Noël” de Tino Rossi, le “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey et l’album de Michael Bublé. Mais chaque année, ils sont plusieurs à s’essayer au répertoire de Noël. Cette année, ils sont particulièrement nombreux.

Dans cette playlist 100% concoctée par nos soins, un brin de nouveautés souffle auprès du sapin de Noël, avec du francophone (La Zarra, Whities) et surtout de l’international avec les artistes issus de la scène pop. Parmi eux, ABBA, John Legend, Michael Bublé qui réédite son titre “Let it Snow”, et des duos de légendes, comme Ed Sheeran & Elton John, Mariah Carey et Khalid, Ariana Grande & Kelly Clarkson, ou Justin Bieber avec Bryson Tiller !

La PlayList est disponible sur Spotify et Deezer.

Et en bonus Cœur de Pirate qui interprète “Parfait Noël”, une chanson originale disponible en exclusivité sur Amazon Music :