“Tombeau” : Pomme chante l’impuissance face à la vieillesse

“Vous m’avez manqué”, c’est ainsi que Pomme a annoncé son retour avec “Tombeau” sur les réseaux sociaux, premier extrait d’un nouvel album qui arrive fin août…

Elle ne nous a jamais vraiment quitté, et pourtant, Pomme signe bel et bien son retour : “Vous m’avez manqué, ça s’appelle “Tombeau” et je suis très émue de vous la présenter”, déclare-t-elle sur ses réseaux sociaux.

Couronnée deux années de suite aux Victoires de la musique (Album révélation en 2020 et Artiste féminine l’année suivante), Pomme a vu sa carrière décoller. Elle s’apprête à dévoiler Consolation, son troisième opus à paraître le 26 août prochain.

En guise de premier extrait, “Tombeau”, un somptueux titre pensé avec son binôme Flavien Berger qui ne parle hélas pas de choses très gaies : “Dis-moi quelque chose et même / S’il n’y a rien qui te revienne / Je me souviendrai pour toi / J’ai gardé le goût de tout ça, je crois”, peut-on entendre murmurer l’artiste.

Ici, Pomme chante le désespoir et l’impuissance que l’on peut ressentir face à un prochain qui vieillit ou qui perd la mémoire. D’où le fameux “Tombeau” dont elle fait allusion…

Découvrez “Tombeau”, le nouveau single de Pomme :