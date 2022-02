Portugal. The Man est de retour avec “What, Me Worry?”

Le groupe américain Portugal. The Man opère un retour en ce début d’année avec un nouveau titre nommé “What, Me Worry?”, en écoute sur Aficia.

Riches d’un grande carrière qui débute en 2006, ce n’est que depuis 2017 que leur musique est arrivé aux oreilles du grand public. En effet, Portugal. The Man a déjà sorti 8 albums studios, dont le dernier nommé Woodstock qui renferme les tubes “Feel It Still”. Le titre a connu un succès mondial très important et approche désormais tout doucement le milliard de streams sur Spotify. Il a permis au quatuor/quintet (selon les albums) d’asseoir leur légitimité et d’enfin bénéficier d’une reconnaissance internationale. “Feel It Still” a notamment performé top 5 en France ou encore aux USA.

Le possible tube du printemps !

Après déjà 4 ans d’absence, Portugal. The Man démarre l’année 2022 en annonçant la sortie d’un neuvième projet pas encore nommé mais dont la parution devrait se faire pour le mois de juin. Pour introduire ce nouveau cycle, la bande propose le détonant “What, Me Worry?”. Très solaire et dansant, le titre oscille entre pop, rock et soul. La voix de John Baldwin Gourley est toujours très claire et limpide et le morceau reste encore une fois en tête. L’efficacité des mélodies et des harmonies vocales est donc toujours aussi efficace. Selon le groupe, le “What, Me Worry?” est une satire du nationalisme et du capitalisme. Le nouveau projet promet donc d’être très engagé. La bande a notamment travaillé avec Ryan Tedder, leader de OneRepublic, sur ce morceau.

Pour le moment, Portugal. The Man n’a pas encore annoncé de date de concert en France mais il a entamé une tournée nord-américaine en compagnie du groupe Alt-J. aficia vous conseille de surveiller leur site internet pour les futures annonces (dates de sortie d’album, concerts à venir…).

Découvrez “What, Me Worry?” de Portugal. The Man :