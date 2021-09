Poupie fait des ravages avec “Dollars”

En plus de dévoiler son premier album Enfant Roi, Poupie délivre également l’excellent clip du titre “Dollars” ! C’est à visionner sur aficia.

On l’adore, autant pour sa personnalité aussi attachante qu’excentrique. Poupie est l’une de ces artistes qui apporte un vent de fraîcheur sur le paysage musical français.

Après deux années à s’installer dans l’industrie du disque avec la sortie de deux EP Poupie (2019) et Feu (2021), la jeune artiste amorce une nouvelle étape dans sa carrière avec la sortie de son premier album, Enfant Roi le vendredi 24 septembre.

13 titres efficaces et spontanés où le grain de voix singulier se complètent parfaitement aux compositions pop, reggae, r’nb et hip-hop. Une harmonie qui nous amène incontestablement sur la planète de l’Enfant Roi où liberté et self control sont les maîtres mots.

Pas de Dollars pour Poupie…

Pour promouvoir son opus, Poupie mise sur le titre “Dollars”. Le clip qui habille ce dernier, place l’artiste dans une atmosphère de jam session tournée en plein cœur d’un coffre fort. Liasse de billets et lingot d’or habillent le décor tamisé dans lequel se trouve la jeune chanteuse. En chantant sur une production aux arrangements pop-reggae, symbiose de ses influences, Poupie compte bien “empocher quelques milliards en pyjama”. C’est en tout cas, ce qu’on peut lui souhaiter !

Découvrez « Dollars » de Poupie :