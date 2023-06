Prattseul danse “Sous la Lune”

Nouveau dans nos radars, on vous fait découvrir un nouvel artiste : Prattseul et son single “Sous la Lune”. C’est à regarder sur aficia.

Le Sud-Ouest cache en elle de belles pépites. Si l’on connaît Bigflo et Oli depuis déjà quelques années, c’est au tour de Prattseul de faire briller sa région. L’artiste est passé sur les scènes remarquables des Inouis du Printemps de Bourges Occitanie, du MaMA Festival et du Bars en Trans. Un tour d’horizon des meilleurs événements musicaux pour propager sa musique et se faire découvrir par la même occasion !

Prattseul flamboyant !

Cela semble bien parti pour Prattseul qui dévoile en ce 16 juin le clip de “Sous La Lune”. Un deuxième single annonciateur de son EP “L’oiseau de nuit” disponible le 22 septembre 2023.

Dans ce nouvel extrait, l’artiste joue avec la nostalgie d’une sonorité rock des années 70 et une production pop joviale actuelle. Une dualité intéressante qui s’harmonise à merveille et propose un titre qui nous donne envie de danser avec les belles soirées d’été à venir ! Concernant la mise en images aussi rétro que moderne, Prattseul l’a constaté : c’est sous la lune que “nos désirs les plus profonds” font surface.

Vagabondez au milieu d’un supermarché puis d’une piste de danse avant de finir confronté à la lune… On a testé, on vous recommande le parcours.

Découvrez Sous la lune” de Prattseul :