Purple Disco Machine dévoile « In the Dark », entouré de Sophie & The Giants !

Le DJ allemand Purple Disco Machine, que l’on entend sur les ondes depuis une bonne année, propose un nouveau single nommé « In The Dark ». C’est à découvrir sur aficia !



Voila un son qui risque de marquer ce début d’année. Purple Disco Machine propose le titre « In The Dark« , un morceau résolument teinté de notes 80’s et toujours aussi entraînant et électrisant. La recette semble la même mais l’efficacité est redoutable. En effet, l’hymne électro est déjà programmé sur plusieurs radios. Et pour asseoir le tout, pourquoi changer une équipe qui gagne.

Sur « In The Dark« , il a fait à nouveau appel au groupe britannique Sophie & The Giants, déjà à l’oeuvre sur Hypnotised. La voix de Sophie Scott donne au morceau des accents très aériens.

« In The Dark » est promu à un bel avenir, au vu des succès des titres « Hypnotised », « Fireworks » et dernièrement « Dopamine ». Extraits de l’album Exotica, ils ont permis à Purple Disco Machine d’exploser sa notoriété, lui qui est actif depuis 2011.

« In The Dark » ne figure pas sur l’album paru en 2021, ce qui laisse présager une nouvelle aire. Dans le reste de leurs actualités, le DJ allemand sera programmé au prochain Coachella prévu pour avril 2022. Il est également présent sur les ondes avec un remix du titre Groovejet de Spiller et Sophie Ellis Bextor.



Voici le clip de « In The Dark » de Purple Disco Machine et Sophie & The Giants :