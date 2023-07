Qui est Eloïz qui cartonne avec “Hey Bro” ?

C’est un talent brut qui est en train de séduire les auditeurs sur les ondes avec “Hey Bro”. aficia vous en dit plus sur Eloïz pas si méconnue que ça…

On aura beau dire, mais le succès de l’après ‘télé-crochet’ est plus que d’actualité. Même si ‘La France a un incroyable talent’ est moins révélateur de talent musicaux, Eloïz va peut-être faire l’exception. En interprétant “Figures” de Jessie Reyez dans l’émission d’M6, la jeune artiste de 24 ans a réussi à toucher le public, et pas seulement. Son timbre très particulier est arrivé aux oreilles de la garde républicaine pour la journée internationale des droits de la femmes, une belle expérience !

En effet, également gendarme réserviste, Eloïz chante pour de nombreux événements musicaux. Elle est invitée par Marlène Schiappa et Sylvie Tellier au ministère de l’intérieur, pour interpréter une chanson à l’occasion de l’Orange Day. Chaque jour est une étape de plus de franchie. Jusqu’au jour où le producteur de Claudio Capéo, Hoshi et Zaz en personne, l’entende et la signe sur son label Jo & Co.

C’est pourquoi aujourd’hui, nous entendons de plus en plus sur les ondes le premier single d’Eloïz intitulé “Hey Bro”. Morceau solaire aux allures de tubes pop-folk comme on en entend rarement sur les ondes, il évoque pourtant l’absence de son demi-frère qu’elle n’a pas vu les premières années de sa vie. Ce titre positif et taillé pour la saison estivale fait un bon, chaque semaine dans les classements des titres les plus diffusés en radios. Phénomène à suivre donc…

Découvrez “Hey Bro” d’Eloïz :