Recsound : une expérience live unique

Recsound, nouveau concept de live sessions entremêlant urbain et rock. Un concept savoureux et détonnant, qu’aficia tenait à vous partager !

Vous connaissiez Colors, l’Engrenage ? Eh bien voici un petit nouveau dans l’univers du live session : Recsound ! Au coeur d’un studio tamisé, éclairé par de rouges néons, une musique live se dévoile. Un ensemble de musicien accompagne des artistes urbains de tout horizon pour interpréter des titres phares de leur répertoire.

RECSOUND est un concept musical à l’esthétique unique où un univers urbain se mêle à un environnement classieux et groovy mettant en avant des artistes du monde entier à travers des performances acoustiques magiques en Live. Recsound

Particularité ? Le rock est au rendez-vous ! À ce jour, trois sessions sont disponibles (Abou Tall, S.Pri Noir et Jok’air). Batterie, guitare, synthé, basse et drums subliment des morceaux que l’on redécouvre. Une expérience transportante et bienvenue pour prolonger la découverte de nos artistes. Rescound c’est donc un grand oui, on vous invite vivement à écouter les prochains épisodes !

Découvrez les trois premiers épisodes des RECSOUND live :

Abou Tall

S.Pri Noir