Saint Valentin : Rêve Blanc dévoile son nouveau morceau “Baiser Parisien”

Rêve blanc revient avec un nouveau morceau “Baiser Parisien”, pour nous parler d’amour en ce jour de Saint Valentin et c’est à découvrir sur aficia.

Qui sont Rêve Blanc ?

Ce duo composé de Federico et Charlotte, s’est rencontré à Paris, ville de l’amour par excellence, en 2017 à Pigalle très exactement. Et depuis, ces deux-là ne se quittent plus. Pour commencer Federico vit avec la musique depuis son plus jeune âge, il suit d’ailleurs une formation de piano et de batterie à Rome. Il devient le batteur de plusieurs groupes de rock. Il arrive à Paris en 2015 où il composera de nombreux sons en solo. En ce qui concerne Charlotte, comédienne et auteure, interprète belge-suédoise, c’est la comédie qui la motivera à rejoindre la capitale. Finalement c’est la musique qui vient à elle, en devenant la voix qui appuiera les compositions de Federico.

Les sensations du premier coup de foudre

Après “Désamour” sortie il y a quelques semaines, et en guise d’amuse bouche pour la sortie de leur premier EP Adulescence qui sortira le 17 mars prochain, Rêve Blanc propose un single spécial Saint Valentin baptisé “Baiser Parisien”. C’est avec un doux morceau que ce duo nous replonge dans nos souvenirs. Ils nous rappellent les sensations qui nous parcourent lors de la découverte de l’amour. («Bulle extra- temporelle, aux sensations nouvelles»)

Les premiers émois amoureux, sont un bal de sensations tant physique, que psychique. Sur une envoûtante musicalité bercée par les synthés, cette composition pourrait-être la chanson d’un premier slow entre deux personnes. Et pourquoi pas la BO d’une belle histoire d’amour !

Un titre à écouter sans modération en cette fête de tous les amoureux et à tous les nostalgiques qui se remémoreront leurs premières boums !

Découvrez dès à présent “Baiser Parisier” de Rêve Blanc :