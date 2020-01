2019 : le Top 10 des lecteurs avec Tim Dup, Hyphen Hyphen, Mylène Farmer…

2020 vient d’arriver, une nouvelle année commence. Le moment idéal pour faire un focus sur l’année 2019 et ainsi découvrir les artistes plébiscités par les lecteurs d’aficia.

C’est encore une très belle année que nous avons eu l’occasion de vivre en votre compagnie. Une année riche en musique, en rencontre, en découverte. La petite équipe d’aficia, des passionnés qui ne misent que sur cette passion : celle de vous faire vibrer en musique.

Cette nouvelle décennie nous invite à porter un regard sur l’année qui vient de s’écouler. En espérant dans le même temps que 2020 sera aussi riche, aussi belle. Que notre histoire, celle entre vous et nous, pourra durer encore un peu.

Vers d’autres cieux…

On doit commencer ce regard en ayant une petite pensée pour de trop nombreux artistes qui nous quittent trop vite.

DJ Arafat – 12 août – 33 ans

Johnny Clegg – 16 juillet – 66 ans

René Mella (Les Compagnons de la Chanson) – 30 septembre – 93 ans

Fred Mella (Les Compagnons de la Chanson) – 16 novembre 95 ans

Keith Flint (The Prodigy) – 4 mars – 49 ans

Alain Barrière – 18 décembre – 84 ans

Juice WRLD – 8 décembre – 21 ans

Népal – 9 novembre – 28 ans

Marie Laforêt – 2 novembre – 80 ans

Éric Morena – 16 novembre 68 ans

Nilda Fernández – 19 mai – 61 ans

Philippe Pascal (Marquis de Sade) – 12 Septembre – 63 ans

Dick Rivers – 24 avril – 74 ans

Ariane Carletti – 4 septembre – 61 ans

Nipsey Hussle – 31 mars 2019 – 33 ans

Michel Legrand – 26 janvier – 86 ans

Joao Gilberto – 6 juillet – 88 ans

Philippe Cerboneschi (Cassius) – 19 juin – 50 ans

Sur cette liste déjà trop longue, nous pouvons également citer Anne Vanderlove, Nicole Martin, James Ingram, Marie Fredriksson, Goo Hara, Sulli, Mark Hollis, Kim Shattuck…

Du beau et du bon…

Mais bien heureusement, l’année 2019 était aussi synonyme de joie avec des très beau album comme L’An 40 de Jeanne Cherhal, Pas plus le jour que la nuit d’Alex Beaupain, Assume Form de James Blake, Thirst de SebastiAn, Ce monde est Cruel de Vald, Igor de Tyler The Creator, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? de la jeune Billie Eilish.

Il y a aussi eu l’incontournable Les étoiles vagabondes de Nekfeu, When I Get Home de Solange, All Mirrors d’Angel Olsen, Cuz I Love You de Lizzo, Destin de Ninho, Hollywood’s Bleeding de Post Malone, Rooftop de SCH, No Geography de The Chemical Brothers ou encore Charli de Charli XCX.

































Cette liste est longue ? C’est bien normal, 2019 était un cru délicieux et prolifique. La preuve avec Chocolat de Roméo Elvis, Lettre Infinie de -M-, High Highs to Low de Lolo Zouaï, Harry Styles avec Fine Line.

Therapie Taxi a fait fort avec Cadavre Exquis, Camila Cabello était de retour avec Romance, Liam Payne a publié son premier effort LP1… Theo Lawrence a offert Sauce Piquante, James Arthur était de retour avec You, Skip The Use était électrique avec Past & Future… Incontournable, il y a eu VersuS, l’album commun de Vitaa et Slimane. Mais aussi : Citadelle d’Izïa, Blood Harmony de Finneas, Mika de retour avec My Name is Michael Holbrook, Arcadian trop discret dans les charts avec Marche ou rêve, Thierry Amiel sortie du silence avec Artefact, Cocoon chaleureux avec Wood Fire, Black M qui n’aura pas fait d’étincelle avec Il était une fois, Niska qui a balancé Mr Sal…







































Ajoutons Visage de BB Brunes, Yannick Noah avec Bonheur Indigo, Boostee avec M.A.D., Deluxe avec Boys & Girl, Bon Entendeur avec le délicieux Aller-Retour, Olivier Dion avec Exposed, Renan Luce avec un puissant album éponyme, Bilal Hassani avec Kingdom, Pink avec Hurts 2b Human, Shy’m avec Agapé, Chimène Badi avec Chimène, Gauvain Sers avec Les oubliés… Et des oubliés dans cette liste d’opus disponible en 2019 il y en a forcément beaucoup. Mais cela jette un beau regard sur cette année riche, prolifique et éclectique.

























Vous et nous…

Cette année, aficia a déjà eu le plaisir de vous livrer 79 rencontres, 79 interviews avec des artistes d’horizons variés. Des talents émergents, de très belles découvertes et des artistes confirmés. Ainsi, nous pouvons citer Loïc Nottet, Poupie, Mourad, Kungs, Garou, Marie-Flore, Yuksek, La Fine Équipe, Kikesa, Amel Bent, Anne Sila, Marina Kaye, Bon Entendeur, Suzane, Martin Solveig, The Avener, Radio Elvis, Shy’m, Charlie Winston, Renan Luce, Ofenbach, Broken Back… et la bonne nouvelle c’est que nous allons commencer 2020 avec de très belles rencontres !

















































Au total, aficia c’est aujourd’hui plus de 15.600 articles à votre disposition. L’équipe à eu l’occasion d’en rédiger plus de 2.3000 cette année avec toujours la même logique depuis maintenant 6 ans : aficia c’est une équipe de passionnés, une équipe indépendante qui n’appartient pas à un grand groupe. Une équipe qui a fait de la musique son ADN, qui ne fait pas la course aux clics, qui se refuse de verser dans le people, le trash et le ‘pute à clic’. De la musique, uniquement de la musique et encore de la musique. aficia c’est aussi faire le pari de vous présenter le plus souvent possible des artistes émergents, ceux qui ne vendent pas encore des millions d’albums. C’est donner la voix aux artistes, ceux de demain, ceux qui méritent une vitrine, une exposition. C’est l’opportunité constante de faire des découvertes et, ainsi, d’élargir son horizon musical et culturel.

Cette histoire, que nous avons l’occasion d’écrire chaque jour, elle est en fait pour vous. Car au final, c’est vous, lecteur fidèle ou de passage, qui avait l’occasion de faire battre notre coeur. La question, aujourd’hui, est de savoir les articles que vous avez le plus consultés. Qui après Mylène Farmer, Justice et Mark Ronson sera en haut du tableau ?

Votre Top 10

Pour faire ce Top 10 des lectures aficia, et donc afficher votre engouement sur certains artistes, nous avons fait le choix de ne pas intégrer certains éléments dans le classement. Ainsi, on ne retrouve pas nos articles concernant l’Eurovision qui affichent cette année encore de très beaux scores, ni nos nombreuses playlists ou encore les interviews et les report de nos festivals et concerts.

Puisqu’il est pas forcément évident de tracer un véritable portrait sur l’intégralité de l’année, nous avons fait le choix de vous offrir en le classement mois par mois… On commence avec janvier !

Le Top 10 de septembre 2019… Clip “Damn Cool” : Skip The Use frappe un grand coup ! Benny Blanco & Juice WRLD : un casting 5 étoiles pour “Graduation” Tones & I : la tornade venue d’Australie avec “Dance Monkey” Christophe Maé chante “Les gens” de tous les jours Hugel remixe le titre « Guajira Guantanamera » de la Casa de Papel ! “Younger” : Jonas Blue et HRVY dégainent un hymne à la jeunesse Trinix nous électrise avec son “Rodéo” réenregistré avec Personne Clip “Trop vite” : Izïa prise dans un ascenseur émotionnel S+C+A+R+R le projet porté par le producteur de The Dø voit le jour Clip “Libre” : Arthur Ely s’offre une psychanalyse

Le Top 10 d’octobre 2019… Mylène Farmer vise les étoiles avec ‘Live 2019’ Clip “Thank God” : Rilès est plus vivant que jamais Skip the Use signe un retour explosif avec ‘Past & Future’ Erza Muqoli publie son premier album avec Vianney comme maestro Winter Woods apporte un vent de fraîcheur indie-folk avec “Rosewood” Kikesa monte son ‘Puzzle’ James Arthur de retour avec ‘You’ Clip “Popopop” : Gambi n’en finit plus de grimper dans les Charts Clip “Sauvage” : Bon Air de retour à l’instinct primaire Clip “Résonne” : Wilko & Ndy, deux jeunes rappeurs à suivre

Voilà pour cette année riche en découvertes, en partages… L’ensemble de la rédaction d’aficia vous souhaite une très belle année 2020, quelle vous apporte le bonheur, la joie et que chacun de vos rêves se réalisent.

Quant à nous, on continue de vivre notre passion avec l’espoir de vous faire vibrer encore cette année, peut-être même plus fort qu’en 2019. Merci de votre fidélité…