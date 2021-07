Festival Rock en Stock : rendez-vous avec Georgio, Deluxe, Poupie…

Pas moins de 14 artistes d’horizons différents se succèderont sur la scène du festival Rock en Stock, les 7 et 8 août à Étaples-sur-Mer, dans le nord de la France. Explications avec aficia.

Comme la majorité des évènements musicaux de l’été 2020, Rock en Stock, le rendez-vous incontournables des amateurs de musiques de la Côte d’Opale, avait dû être annulé. Mais après de nombreuses incertitudes quant à la tenue de l’édition 2021, les organisateurs de Rock en Stock décidaient à la mi-juin de maintenir le festival. Dès cette annonce, le public a immédiatement souhaité avoir accès à la billetterie et ce, sans connaitre la programmation, finalement dévoilée quelques jours plus tard…

Pour cette vingt-deuxième édition, les organisateurs ont une nouvelle fois su proposer un panel d’artiste varié : du rock à la pop en passant par la folk, l’électro, le reggae et même le rap. L’éclectisme sera le maître-mot de ce week-end festif !

C’est donc le week-end du 7 et 8 août qu’organisateurs, bénévoles, intermittents du spectacle, artistes et festivaliers se réuniront au sein du parc du Valigot à Étaples-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, pour deux jours festifs !

Samedi 7 août avec Boulevard des Airs, Deluxe, Joseph Chedid…

Comme annoncé, c’est une programmation variée qui attend les festivaliers. À commencer par la journée du samedi durant laquelle le public aura l’occasion de vibrer au rythme des 7 artistes qui se succèderont. Habitué des festivals, le groupe Deluxe sera de la partie pour ce premier jour, tout comme Boulevard des Airs, l’autodidacte Victor Marc, Joseph Chedid, Atlas Karma qui apportera sa touche électro mais aussi Silly Boy Blue et Mokado.

Dimanche 8 août avec Poupie, Meute, Georgio…

Les festivités se poursuivront le dimanche avec Poupie et son univers unique, Gasoline, Balthazar, le rappeur W-Rou, Meute, Okala qui offrira un moment suspendu et poétique. Georgio présentera lui aussi ses titres sur scène, notamment ceux de son album Sacré, sorti en mai dernier. Une deuxième et dernière journée pour Rock en Stock qui s’annonce déjà pétillante !

Billetterie…

Rock en Stock a déjà ouvert l’accès à la billetterie de l’évènement, qui sera notamment accessible avec le pass sanitaire. Du côté des tarifs, le pass 1 jour est au prix de 39€. Pour assister à l’intégralité des live, il faudra alors se procurer le pass deux jours qui est, quant à lui, vendu au prix de 69€. À noter également que les détenteurs du pass culture peuvent se procurer leur place pour le festival !

Pour vous procurer votre billet, une seule adresse à retenir : celle du site officiel du Festival Rock en Stock !