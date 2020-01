Clip “Toutes les femmes de ma vie” : Romain Ughetto s’offre les L5

ROMAIN UGHETTO Actualités Discographie Concerts

Nouveau clip et nouveau projet ambitieux pour Romain Ughetto. C’est à découvrir avec le clip “Toutes les femmes de ma vie” sur aficia.

Romain Ughetto est un véritable électron libre qui semble vivre pleinement de sa passion : la musique. Simple, accessible et proche de son public, il navigue en indépendant, mais toujours avec un joli succès à la clé.

Pour s’en rendre compte, il suffit de regarder le succès de ses projets qu’il lance sur des sites de financement participatif mais aussi la ferveur du public sur ses réseaux sociaux ou lors de ses concerts.

Romain Ughetto et la Génération 2000

Le nouveau projet de Romain Ughetto, et après l’album Tout est permis, risque de vous offrir un voyage dans le temps, celui d’une autre époque. Cette époque c’est celle des tubes en pagaille, des années 2000.

Financé via KissKissBankBank, ce projet est très ambitieux : offrir un double album au public en reprenant le plus gros hits des années 2000 mais à la sauce Romain Ughetto bien évidemment. Génération 2000, un double CD qui sera disponible courant février et déjà disponible en pré-commande au prix de 10€.

Romain Ughetto a toutes les femmes de sa vie…

Si Romain Ughetto présentera très largement son projet lors d’une soirée événement qui se déroulera à Lyon le 1er février prochain, il vient d’en commencer la promotion avec un premier clip, celui qui habille “Toutes les femmes de ma vie”.

Ici, Romain Ughetto s’offre un tube des L5, le girls band à la française formé par Lydy, Claire, Coralie, Marjorie et Alexandra après l’expérience Popstars. Sortie en novembre 2001, “Toutes les femmes de ta vie” aura un très large succès : certifié single de Diamant par le SNEP il affichera un score vertigineux de 1.600.000 ventes.

La version de Romain Ughetto s’inscrit dans une version plus rock, une relecture qui s’offre un clip réalisé par Yohan Lafon et Lola Sarrazin où l’on remarque la présence indispensable de Méril Pensivy et Mike Galiana pour mettre en relief un Romain Ughetto qui joue de ses charmes et de sa sensualité.

Découvrez “Toutes les femmes de ma vie”, le nouveau clip de Romain Ughetto :