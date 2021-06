Roméo Elvis enchaîne avec “AC”, un deuxième extrait

En pleine préparation de son prochain album, Roméo Elvis dévoile “AC”, un second morceau à découvrir avec aficia.

Encore très peu d’informations, mais les premiers contours se dessinent. Plus d’un an après son dernier projet Maison, Roméo Elvis planche sur son futur album, et le rappeur originaire de Bruxelles nous avait déjà gratifié d’un premier extrait au rythme joueur : “TPA”.

Et le deuxième extrait n’a pas tardé. Intitulé “AC”, le titre est une sorte de mise au point quant au retour de Roméo Elvis, avec quelques pensées personnelles dévoilées. Le rappeur est en forme et la suite s’annonce ultra-intéressante.

Découvrez “AC”, le titre de Roméo Elvis :