La vibe de Russ rencontre celle d’Ed Sheeran dans “Are you Entertained”

Russ signe son retour aux côtés d’Ed Sheeran pour un titre puissant au flow entraînant. C’est à découvrir sur aficia !

En 24 heures seulement, le clip comptabilisait 3 millions de vues. Un démarrage plus qu’explosif ! Avec 15 albums à son actif, 16 singles certifiés dont 10 singles de platines et plus de 2,5 milliards de vues sur YouTube… On ne présente plus RUSS sur aficia tant son flow magnétique nous a séduit. Le rappeur originaire d’Atlanta, aujourd’hui indépendant, s’allie à Ed Sheeran, toujours aussi brillant. Leurs deux univers se rencontrent dans “Are You Entertained” qui est une parfaite synergie entre le rap intense de RUSS et la pop entraînante du chanteur britannique.

I love the climb, I don’t care where the summit is – J’aime la montée, peu importe où se trouve le sommet RUSS.

Dès les premières secondes le titre captive avec la répétition “Are you not entertained ?”, –N’êtes-vous pas divertis ? -, prononcée par Russell Crowe dans le film Gladiator. Si les paroles portent sur l’industrie musicale, et notamment la propulsion des artistes sur le devant de la scène, l’ambiance n’est pas lourde pour autant. Au contraire, le flow est plaisant et entraînant, signature du rappeur américain qui aime produire ses sons du début à la fin.

Un bel hommage rendu à Jamal Edwards ainsi qu’à son héritage considérable dans l’industrie musicale. Décédé en février dernier, il était le fondateur de SB.TV -la plateforme qui a notamment dévoilé Ed Sheeran- et ambassadeur du Prince’s Trust, organisation caritative qui aide les jeunes adultes à créer leur propre entreprise.

Le but n’est pas de vivre éternellement, mais de créer quelque chose qui le sera Citation extraite du clip.

So yes, we are entertained !

Découvrez le clip “Are You Entertained” :